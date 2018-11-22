شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات كلامية بين أبو شقة وعبد العليم داوود فى اجتماع حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اجتماع الهيئة الوفدية ، لحزب الوفد مساء اليوم مشادات كلامية بين بهاء أبو شقة ، رئيس الحزب ، ومحمد عبد العليم داوود ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بعدما طالب الأول بتفويض من الوفديين ، لما اسماه حماية الحزب من الدخلاء ، الأمر الذى اعترض عليه الثانى قائلا " إن حزب الوفد ليبرالي ولا يصح فيه الاملاءات والتفويض"

وطالب أبو شقة الأعضاء الموافقين على اقتراح التفويض بالوقوف ، وهو ما قام به الحضور ، الأمر الذى اعتبره أبو شقه موافقة ضمنية على التفويض ، فى حين خرج دواد من الإجتماع غاضبا .

وقال أبو شقة ، فى كلمتة بمؤتمر الهيئة الوفدية مساء الخميس ، إن الفئة الدخيلة بدأت فى ترويج الأكاذيب والشائعات وأنا ليس لدى ما أخفيه ، وأى خروج فى الحزب سأتصدى له بكل قوة وبالقانون ، مشيرا الى أنه تسلم الحزب وهو مديون بـ 48 مليون جنيه ، مؤكدا أنه لم يكن ينوى الحديث عن هذه الأمور ، ولكنه تطرق اليها من أجل كشف المحاولات والمؤامرات التى تحاك ضد حزب الوفد .