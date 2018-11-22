فرنسا تمنع 18 مواطنا سعوديا من دخول أراضيها

أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء الخميس، بأن فرنسا منعت 18 مواطنا سعوديا من دخول أراضيها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأكدت باريس أنه سيتم منع هؤلاء السعوديين من الوصول إلى الأراضي الفرنسية، وكذلك منطقة شنغن. وأضافت أن تسليط المزيد من العقوبات سيتم اعتمادا على نتائج التحقيق الحالي. وشددت وزارة الخارجية في بيان على أن اغتيال خاشقجي جريمة بالغة الخطورة تتنافى مع حرية الصحافة وأكبر الحقوق الأساسية. وطالبت فرنسا الكشف عن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة، متوقعة من السلطات السعودية استجابة شفافة ومفصلة وشاملة. وتواجه...

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