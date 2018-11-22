ترامب: العالم الشرير هو المسؤول عن مقتل خاشقجي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "العالم الشرير" مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتهرب ترامب بذلك من الإجابة مباشرة على سؤال أحد الصحفيين حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي، إذ قال "ربما ينبغي محاسبة العالم لأنه مكان شرير. إن العالم مكان شرير جدا"، وفقا لما نقلته عنه شبكة "سي بي إس"، اليوم الخميس.

وأضاف ترامب مشددا "إنني أكره الجريمة وأكره ما تم فعله وأكره التستر"، مدافعا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقول إنه "يكره ذلك أكثر مني".