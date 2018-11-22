الجديد: النواب السنة المستقلون إتصلوا بدوائر رئاسة الحكومة لطلب لقاء مع الحريري لكن لم يأتهم الجواب بعد

أفادت قناة "الجديد" بأن النواب السنة المستقلين إتصلوا اليوم هاتفياً بدوائر رئاسة الحكومة لطلب موعد للقاء رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، لكن لم يأتهم الجواب بعد.

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