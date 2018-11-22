القطان أبرق إلى عون وبري والصراف وقائد الجيش بمناسبة الإستقلال

أبرق رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ بإسمه وباسم أعضاء الجمعية لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ​ميشال عون​، ولرئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، ولقائد ​الجيش اللبناني​ جوزف عون، ولمدير المخابرات العميد طوني منصور، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف. وفي برقيته إلى رئيس الجمهورية، عبر القطان "عن خالص محبتنا وتقديرنا لدوركم الريادي في حفظ الأمن والأمان والإستقرار للبنان واللبنانيين جميعاً من خلال حرصكم على حفظ الوحدة الوطنية، سائلين الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والتسديد والعمر المديد".

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