أكاليل على ضريح رجل الاستقلال محمد بك الفضل

وضعت ​بلدية النبطية​، لمناسبة ​عيد الاستقلال​، اكاليل من الورد على ضريح النائب والوزير محمد بك الفضل، "تخليدا لذكرى ابن مدينتها رجل الاستقلال"، بدعوة من بلدية ​مدينة النبطية​ و​اتحاد بلديات الشقيف​، في حضور ممثل النائب ​هاني قبيسي​ ​محمد ترحيني​، رئيس بلدية النبطية ​أحمد كحيل​ وأعضاء المجلس البلدي، ممثل جمعية "تجار ​محافظة النبطية​" محمد رفيق غصين ورئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جابر وعدد من فعاليات المنطقة.

وكانت كلمة لعضو المجلس البلدي عباس وهبي سأل فيها: "لماذا أهدرت حقوق هذا الرجل المناضل الذي قدم الكثير للجنوب حين كان نائبا ووزيرا، ولماذا لا تقوم الدولة كل عام بتكريمه أسوة برجالات الاستقلال والاعتراف بما قدمه من خلال مراسيم الاحتفال بهذا العيد، بوضع الاكاليل على ضريحه واداء التحية العسكرية له في كل عام؟"

وأشار الى أنه "باسم الجميع في النبطية، نطلق صرخة الحق على ضريحك ونقول نعم لانصافك، لأن بك ينصف تاريخ مدينة وتاريخ وطن بل تاريخ كل الاحرار".