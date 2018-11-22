علوش: الحريري لا يمكن أن يقبل بتمثيل النواب السنة الستة بواحد منهم

أوضح عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في حديث تلفزيوني، أن فلسفة الحل الذي تقدم به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ لمعالجة عثدة تمثيل النواب السنة الستة دفعته إلى القول إنه يدور في حلقة مفرغة.

وأكد علوش أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لا يمكن أن يقبل بتمثيل اللقاء بواحد من أعضائه ولا أن يكون ذلك من حصته أو من حصة تيار "المستقبل".

ورداً على سؤال حول إحتمال عقد لقاء بين الحريري والنواب السنة الستة، أوضح علوش أنه إذا كانوا يريدون أن يقولوا له أن المطلوب تمثيلهم بواحد منهم لا جدوة من هذا اللقاء، أما إذا كان الهدف هو الإعلان أنهم يسيرون بالحل الذي يراه مناسباً فهذا أمر آخر.