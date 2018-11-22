قماطي: انتصار غزة أثبت أن المقاومة هي الخيار الذي يحقق لفلسطين النصر

أشار رئيس المجلس السياسي في "​حزب الله​" ​محمود قماطي​ إلى أن "غزة تنتصر مجدداً لتثبت أن المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يحقق ل​فلسطين​ وشعبها النصر".

وخلال لقاء تكريمي لـ"شهداء غزة هاشم ودعماً للمقاومين على أرض فلسطين" أقامته "حركة الناصريين المستقلين – المرابطون"، اعتبر أن "احباط وكشف العملية الامنية للصهاينة ومن ثم افشال العملية العسكرية ومسارعته الى وقف اطلاق النار له ابعاد جديدة، فقد استطاعت المقاومة في فلسطين ان تقوم بوضع معادلة ردع جديدة كما فعلت المقاومة في لبنان بردع العدو الصهيوني، واليوم ​اسرائيل​ تفكر كثيرا قبل ان تعتدي على ارض لبنان وسمائه، واليوم في فلسطين الوضع اصبح مماثلاً لما هو في لبنان".

وشدد على أن "انتصار غزة نستطيع ان نضيفه الى انتصارات محور المقاومة في المنطقة المنتصر في سوريا والمنتصر في اليمن"، معتبراً أن هذا المحور يملك زمام المبادرة".