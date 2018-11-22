OTV: النواب السنّة المستقلون سيطلبون موعدا من الحريري

أفادت مصادر لقناة الـ OTV ان الخلوة التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ تليها خلوة ثلاثية انضم اليها رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، لم تأتِ بجديد فالجمود ما زال يلف قضية التشكيل، لأن كل فريق يتمسك بموقفه. فيما كشف النائب ​عبد الرحيم مراد​ للـ OTV، ان النواب السنّة المستقلين سيطلبون موعدا من الحريري لأنه بات ملحا جدا.

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