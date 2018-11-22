كبارة تفقد محلا ومستودعا احترقا بصاعقة في طرابلس ودعا هيئة الإغاثة للتعويض

ضربت صاعقة رعدية ​منطقة التل​ في ​طرابلس​ فجر اليوم وأدت إلى احتراق محل ومستودع للالبسة بشكل كامل، ويعودان لعدنان قاسم، ولم يصب احد بأي اذى، الا ان الاضرار جسيمة وبلغت بحدود 200 الف ​دولار​، وعملت عناصر ​الدفاع المدني​ على اخماد الحريق.

وكانت المدينة شهدت منذ الرابعة فجرا، عاصفة قوية مصحوبة ب​أمطار​ غزيرة ورياح وبرق ورعد.

وتفقد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال ​محمد كبارة​ المكان وطلب من ​الهيئة العليا للاغاثة​ "مسح المكان وتعويض المتضررين، وخاصة ان تجار طرابلس يمرون بظروف اقتصادية صعبة"، مشيراً الى أنه "رغم الكوارث الاقتصادية التي تواجه تجار المدينة ونعلم جميعا ان التجار اليوم يشكون من الاوضاع التجارية والاقتصادية الصعبة جدا، واليوم اكملت الصورة بكارثة طبيعية نزلت على تجار منطقة التل، حيث ضربت صاعقة هذه المحال التجارية وحرقت كل محتوياته، اضافة الى المستودع وقسم من المبنى".

ولفت الى "اننا نأمل من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الطلب من الهيئة العليا للاغاثة، تفقد المكان واجراء مسح بالاضرار للتعويض على اصحابها، لان ما حصل اليوم يعتبر كارثة طبيعية كبيرة جدا ويجب ان نجد حلا لاصحاب المحال التجارية واصحاب المبنى لمساعدتهم في تغطية تكاليف الاضرار التي نتجت من الصاعقة".

وأشار الى أنه "لنا كامل الثقة بالهيئة العليا للاغاثة، وعليها ان تحدد حجم الاضرار، لتساعد في ما بعد المتضررين".