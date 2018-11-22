أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي".
وأوضح أمانو، في مؤتمر صحفي له في فيينا، أن "إيران تقوم بتنفيذ كل التزاماتها، وفقا للاتفاق النووي".
ولفت الى "أننا لاحظنا تطورات وأنشطة نووية في كوريا الشمالية، ولاحظنا أنشطة تتلخص في مفاعل المياه الخفيف، وفي مفاعل آخر. هذا يعني أننا لاحظنا تصنيعا لهذه المكونات، ونقل، ولكن لا يوجد مفتشين على الأرض، فلا نستطيع أن نحدد أكثر".
وأشار أمانو الى "أنني لا أعرف متى حدثت هذه العمليات، بعد قمة ترامب أم قبلها".
شكرا لقرائتكم خبر عن أمانو: إيران تقوم بتنفيذ كل التزاماتها وفقا للاتفاق النووي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .