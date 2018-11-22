أمانو: إيران تقوم بتنفيذ كل التزاماتها وفقا للاتفاق النووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​يوكيا أمانو​ أن "​إيران​ ملتزمة ب​الاتفاق النووي​".

وأوضح أمانو، في مؤتمر صحفي له في ​فيينا​، أن "إيران تقوم بتنفيذ كل التزاماتها، وفقا للاتفاق النووي".

ولفت الى "أننا لاحظنا تطورات وأنشطة نووية في ​كوريا الشمالية​، ولاحظنا أنشطة تتلخص في مفاعل ​المياه​ الخفيف، وفي مفاعل آخر. هذا يعني أننا لاحظنا تصنيعا لهذه المكونات، ونقل، ولكن لا يوجد مفتشين على الأرض، فلا نستطيع أن نحدد أكثر".

وأشار أمانو الى "أنني لا أعرف متى حدثت هذه العمليات، بعد قمة ترامب أم قبلها".