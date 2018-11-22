أنهى حياته بـ"سيف".. المؤبد لعاطل قتل جاره في مشاجرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، عاطلًا، بالسجن المؤبد.

وجاء الحكم على خلفية إدانة العاطل في القضية رقم 907 جنايات الزقازيق لسنة 2013، بقتل جاره بواسطة "سيف" وماسورة حديدة، وذلك إثر مشاجرة بينهما بقرية "الزنكلون".

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "الزقازيق" العام، يفيد بوصول "محمد رمضان مرسي عوض الله" جثة هامدة، إثر إصابته بجروح قطعية برأسه وأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "إبراهيم.ر.ع" عاطل، مُقيم بقرية «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز الزقازيق، بقتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وبينت التحريات أن المتهم استعان بآخرين وكبلوا المجني عليه أمام أعين المارة بالقرية، فيما أنهى الجاني حياة المجني عليه مستخدمًا ماسورة حديدية وسلاح أبيض "سيف"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.