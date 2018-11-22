"عليا الوفد" توافق على فصل ٦ أعضاء.. و"أبوشقة": الباب مفتوح لإثبات حسن النية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على قرار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، بفصل ستة من أعضاء الهيئة العليا الخاسرين في الانتخابات.

وقال "أبو شقة"، خلال اجتماع الهيئة العليا، الخميس: "باقي ٢٦ من الخاسرين، ومنهم محمد الشريف الذي هاتفني ليعلن تبرؤه منهم، وبالنسبة للباقين باب الوفد مفتوح لمن أراد أن يثبت حسن النية لكن من يستمر معهم سيواجه الفصل من الحزب".

وتابع: "باقي المجموعة لديها فرصة ومهلة حتي اجتماع العيئة العليا المقبل والذي سيكون قريبا جدًَا، حتى يثبتون حسن نواياهم وإلا فمصيرهو الفصل من الحزب".

وكان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعا الهيئة العليا لاجتماع طارئ اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ونظم عددًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب الخاسرين في الانتخابات الأخيرة مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأربعاء، أشاروا فيه إلى وجود تجاوزات مادية، فضلًا عن مخالفات فِي طريقة إدارة العملية الانتخابية.

اقرأ أيضًا:

"عليا الوفد" تمنح أبو شقة تفويضًا مطلقًا.. وعبدالعليم داوود يعترض

بهاء أبو شقة: سنقاضي من يوجهون اتهامات لـ"الوفد" وقياداته