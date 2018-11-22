"عليا الوفد" تمنح أبو شقة تفويضًا مطلقًا.. وعبدالعليم داوود يعترض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وافق أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد على تفويض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الحزب والدفاع عنه.
ورفض محمد عبدالعليم داوود، منح رئيس الحزب تفويضًا، باعتبار أن ذلك يرسخ للديكتاتورية، مطالبًا بمنح رئيس الحزب تفويضا محددًا بشأن الاختصاص في أمور معينة دون أن يكون مطلقًا.
وكان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعا الهيئة العليا لاجتماع طارئ اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.
ونظم عددًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب الخاسرين في الانتخابات الأخيرة مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأربعاء، أشاروا فيه إلى وجود تجاوزات مادية، فضلًا عن مخالفات فِي طريقة إدارة العملية الانتخابية.
وكان داوود سبق واعترض على نتيجة انتخابات الهيئة العليا، كما عبر عن غضبه من الخسارة في الانتخابات التي أجريت لاختيار نواب رئيس الحزب قبل أيام، ووجه حديثه للأعضاء، قائلًا: "دمي في رقابيكم كلكم دمي في رقبة أبو شقة".
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