القابضة المعدنية تُعين رئيسًا جديدًا لشركة "الحديد والصلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعيين إيهاب محمد عبدالعزيز، رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، لشركة الحديد والصلب المصرية خلفًا لعبدالعاطي صالح.

وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان صادر عنها -اليوم الخميس- إن قرار إقالة "عبدالعاطي" جاء بعد نحو 5 أشهر من توليه المنصب في يوليو الماضي.

وإيهاب عبدالعزيز، حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية، وكان يشغل منصب لواء بالدفاع الجوي، ورئيس ميدان رماية المدفعية والصواريخ الحية لقوات الدفاع الجوي.

وأوضح البيان، أنه تم تعيين أحمد شرين كريم، ومحمود سمير يونس، كريم عضوين بمجلس الإدارة.

وقالت الشركة، إن تغيير رئيس مجلس الإدارة يأتي لمواكبة التطورات والاحتياجات على نحو يعظم من أداء الشركة، مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من تطوير الشركة التي تشمل تشغيل فرن 4 بالطاقة القصوى وتركيز الخام وتسوية المديونيات واستغلال الأصول غير المستغلة.

وأوضح البيان، أن إعادة تشكيل مجلس الإدارة يأتي لمواكبة التطورات والاحتياجات على نحو يعظم من أداء الشركة على الأصعدة الفنية والمالية والتسويقية، على أن يعود "عبدالعاطي" لممارسة عمله رئيسًا لقطاعات الورش الإنتاجية والصيانة.

وقالت الشركة في بيانها، إنه تم تكليف مجلس الإدارة بتشكيله الجديد، بمتابعة تسوية الالتزامات وتعويم الشركة، واستكمال عملية بيع الخردة غير المستغلة والتطوير المؤسسي العاجل للشركة.

كما تم تكليف المجلس، بالاضطلاع بأعباء المرحلة التالية للخروح بالشركة من دائرة الخسائر وزيادة الإنتاج بالتشغيل الاقتصادي مع وقف منابع الهدر.

وتسعى الشركة، التابعة لقطاع الأعمال العام، لتطوير خطوط إنتاجها المتقادمة، ورفع كفاءة المعدات، بالإضافة إلى تقليل نسبة الشوائب في الخام المستخدم في عملية الإنتاج.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وتنفذ شركة الحديد والصلب، توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة في مشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام" بحسب بيان سابق من الشركة للبورصة.

ووقعت الشركة، في سبتمبر الماضي، عقد بيع الخردة الحديدية الخاصة بها لصالح شركة حديد المصريين.

وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تبيع شركة الحديد والصلب خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.