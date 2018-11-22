السفير عصام متولي يتسلم مهام جهاز المغتربين

تسلم السفير عصام عوض متولي، رسمياً مهامه أميناً عاماً لجهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج ” المغتربين”، خلفاً للسفير كرار التهامي، وذلك بتشريف وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، ومديري العموم ومديري الإدارات ومديري فروع بالجهاز.

وأشاد الوزير، أحمد سعد في حديثه، بمجهودات التهامي أثناء فترة مسيرته والمحطات المهمة في عمر الجهاز، والتي شملت إنجازات ونجاحات يشهد لها.

وأثنى على الدور الكبير الذي قام به الجهاز، والتطور المشهود في خدمات المغتربين، بجانب الاهتمام ببرنامج نقل المعرفة وتأسيس كيانات مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج، ومجلس الجاليات، ومركز دراسات الهجرة، بجانب الاهتمام بشؤون الجاليات بالخارج.

وأشار إلى مصفوفة حوافز المغتربين والقرارات والتوصيات التي ستصدر لاحقاً من اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة للمالية، للعمل على إنفاذ حزمة الحوافز لخدمة المغتربين وتقدير مجهوداتهم وإعادة الثقة لهم.

وخلال البرنامج استعرض التهامي ما تم إنجازه في عدد من الملفات من بينها ملف مصفوفة حوافز المغتربين، وأكد ثقته الكاملة في السفير عصام عوض وقدرته على العبور بالجهاز لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

كما ثمن عصام بحسب شبكة الشروق – مجاهدات التهامي ووعد بالمضي قدماً في تنفيذ حوافز المغتربين، وأوضح أن مشروع الحوافز سيبلغ مرحلة التنفيذ وذلك بإحكام الضوابط المنظمة له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)