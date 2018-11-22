بالفيديو : 50 ألف امرأة سودانية من ضحايا التحرش الجنسي يعترفن و يتحدثن عن تجاربهن المريرة في (قروب) على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة الدكتورة تماضر الحسن عن إنشاء مجموعة (قروب) على مواقع التواصل الاجتماعي به 50 ألف سيدة سودانية من ضحايا التحرش الجنسي تعرضن لتجربة التحرش الجنسي خلال العمر من (3سنوات إلى 16سنة).

وذكرت تماضر بأن السيدات في المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي سيتحدثن معها عن تجاربهن التي مررن بها ، موضحة بأنهن نساء امتلكن الشجاعة للاعتراف والتحدث حول القضية وذلك بهدف البحث عن معالجة وحل لها ، مشيرة إلى أنهن أقررن بأن تجربة التحرش التي مررن بها قد كان لها تأثير سلبي على حياتهن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)