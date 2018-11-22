شداد: لانحتاج إلى مُحكم في (كاس) لعدم وجود مايستحق

قال البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم تعليقاً على ما يُثار في شكوى نادي المريخ الخرطوم بمحكم التحكيم الرياضية (كاس) في لوزان، انهم لم يختاوا محكم، لرؤيتهم بعدم وجود الحاجة إلى ذلك، ولعدم وجود قضية تستحق في تقديرهم، وأضاف ان المحكمة من حقها ان تختار أي محكم ونحن راضون بما سيتم اتخاذه من قرار في شأن القضية المذكورة، وأشار البروف شداد إلى أن الرد من جانبهم مطلوب خلال (20) يوم من استلام القرار عبر البريد السريع، وسيقومون بما يلزم خلال القيد الزمني المذكور.

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