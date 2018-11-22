إكتمال تشييد مطار زالنجي ديسمبر القادم

أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور عن إكتمال تشييد مطار زالنجي في ديسمبر القادم، في وقت كشفت فيه عن ترتيبات لتمليك المواطنين وحدات للطاقة الشمسية و(300) وحدة سكنية.

وقال محمد أحمد جاد السيد والي وسط دارفور بحسب (smc) إن الشركة المنفذة لمطار زالنجي سوف تقوم بتسليمه مكتملاً لحكومة الولاية في ديسمبر القادم حسبما الاتفاق معها، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تسلمت كميات من وحدات الطاقة الشمسية التي سيتم تمليكها للمواطنين بحسب توجيهات رئيس الجمهورية بأقساط مريحة لمدة خمس سنوات.

وأضاف أن حكومة الولاية تسعى لأن تكون هناك طاقة للتصنيع بالولاية، مبيناً أن الشهر القادم سيشهد إفتتاح (300) وحدة سكن شعبي لمواطني الولاية بعدد من المحليات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)