السودان يؤكد التزامه بالعمل العربي المشترك القانوني

أكد وزير الدولة بالعدل، د. محمود أبكر دقدق، التزام السودان بالعمل العربي المشترك في المجال القانوني، الذي يمهد الطريق للتعاون في جميع المجالات وخلق بيئة تشريعية داعمة لجميع القضايا العربية وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وغسل الأموال.

وقال دقدق خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة الـ34 لمجلس وزراء العدل العرب إنابة عن وزير العدل، إن مكافحة الإرهاب تتطلب تضافر الجهود وتوحيد التشريعات العربية نظراً لما تشهده المنطقة العربية.

ونوه إلى ظروف معقدة نتيجة تزايد الأخطار والتهديدات التي تمثلها آفة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية، وخاصة الجرائم التي باتت تهدد معظم الدول والمتمثلة في الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب المهاجرين وغسل الأموال.

وأفاد أن مطلوبات العمل العربي المشترك في المجال العدلي تتطلب المزيد من العطاء القائم على التنسيق والتعاون، لإرساء قواعد العدل وسيادة حكم القانون وإنفاذ القواعد القانونية على نحو يواكب تطلعات العصر ومستجداته، بهدف ترسيخ دعائم العدل وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان ليسود الأمن والسلام.

وأشار دقدق بحسبة شبكة الشروق – إلى أن السودان أولى بالغ الاهتمام بحقوق الإنسان من خلال مصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي ستمهد لخروج البلاد من بند الإجراءات الخاصة والاستثنائية.

ونوه إلى ما تمخض عنه الحوار الوطني الذي انتظم البلاد، مؤكداً أن الدولة بدأت في تنفيذها وتولت وزارة العدل تنفيذ الشق القانوني، حيث بلغت تلك التوصيات 108 توصيات شملت مقترحات بتعديل الدستور وقوانين أخرى.

وأعرب دقدق عن أمله أن يدعم الاجتماع الخطوات التي تعمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن تهمة السودان بريء منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)