النيابة: سهى أبو جبارة أُسندت لها تهم جنائية

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت النيابة العامة، أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق السيدة سهى أبو جبارة (30 عامًا) من ترمسعيا في رام الله، قد تمت بموجب قرارات صادرة من قبل النيابة العامة وفق الأصول، مؤكدة أنها موقوفة على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة، إذ أُسندت لها تهم جنائية، وما زالت موقوفة لغايات استكمال إجراءات التحقيق.

وأكدت النيابة في بيان لها، الخميس، أنها ملتزمة بمبدأ سرية التحقيقات حفاظًا على مجريات التحقيق التي لا زالت جارية، مبينة أنها ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.

وشددت النيابة على ضرورة عدم التعامل ونشر أي أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، ومن شأنها "أن تؤجج الشارع العام"، وكذلك لضرورات التحقيق في القضية.

يُذكر أن سهى موقوفة منذ ثلاثة أسابيع في سجن أريحا، وقد نقلت عائلتها عنها بعد زيارتها أنها تعرضت للتعذيب خلال توقيفها، مبينة أنها (العائلة) لا تعرف أي تفاصيل حول أسباب اعتقال ابنتها.