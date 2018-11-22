كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن الفدرالي يحبط سلسلة هجمات على مدارس في روسيا الشهر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال يغوروف في كلمته خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد الروسي حول قضايا أمن المنشآت الدراسية "بعد أحداث كيرتش (الواقعة في شبه جزيرة القرم)، أحبطنا في شهر أكتوبر وحده، سلسلة من الهجمات الحقيقية على المدارس".
وذكر يغوروف، بأن محاولات الهجوم على المدارس في روسيا التي تم منعها في أكتوبر 2018، لم تكن مرتبطة بالإرهاب الدولي.
يذكر أنه في منتصف شهر أكتوبر الماضي، قام أحد طلاب السنة الرابعة في معهد كيرتش التقني بإطلاق النار وتفجير عبوات ناسفة في معهده ما أدى لمصرع 21 شخصاً وجرح أكثر من 50 آخرين.
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