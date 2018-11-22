الأمن الفدرالي يحبط سلسلة هجمات على مدارس في روسيا الشهر الماضي

وقال يغوروف في كلمته خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد الروسي حول قضايا أمن المنشآت الدراسية "بعد أحداث كيرتش (الواقعة في شبه جزيرة القرم)، أحبطنا في شهر أكتوبر وحده، سلسلة من الهجمات الحقيقية على المدارس".

وذكر يغوروف، بأن محاولات الهجوم على المدارس في روسيا التي تم منعها في أكتوبر 2018، لم تكن مرتبطة بالإرهاب الدولي.

يذكر أنه في منتصف شهر أكتوبر الماضي، قام أحد طلاب السنة الرابعة في معهد كيرتش التقني بإطلاق النار وتفجير عبوات ناسفة في معهده ما أدى لمصرع 21 شخصاً وجرح أكثر من 50 آخرين.