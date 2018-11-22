كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة شرق العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية ، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، شرق العاصمة، صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، إن "الجيش أسقط طائرة مسيّرة، تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق صنعاء".



ولم يورد المركز تفاصيل عن نوع الطائرة التي تم اسقاطها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله " (الحوثيين)، في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.