كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بين لحج وتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرر الجيش الوطني اليمني، بإسناد من المقاومة الشعبية والتحالف العربي، اليوم الخميس، مواقع جديدة جنوبي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، حررت مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز، جنوبي اليمن".