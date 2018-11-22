كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: عازمون على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، أن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة وأنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن هيدجز تلقى معاملة عادلة طبقا لدستور البلاد.

وأضافت إنه تم توفير مترجمين لهيدجز وليس صحيحا أنه طلب منه التوقيع على وثائق لا يفهمها.

وتابع البيان أن مسؤولين من الجانبين كانوا يبحثون الأمر بشكل دوري في الأشهر القليلة الماضية وأنهم يتطلعون إلى التوصل لحل ودي للقضية.

وحكم على هيدجز بالسجن المؤبد بتهم التجسس لصالح الحكومة البريطانية أمس الأربعاء في خطوة وصفتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأنها مخيبة للآمال.

واعتقل هيدجيز، وهو طالب دكتوراة في جامعة درم البريطانية في 5 مايو الماضي في دبي، وتقول الإمارات إنه قدم إليها تحت غطاء باحث أكاديمي، لغرض التجسس لمصلحة دولة أجنبية ونيابة عنها، ما يعرض للخطر الجيش والاقتصاد والأمن السياسي للإمارات العربية المتحدة".