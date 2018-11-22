كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تنشر صور المجموعة الإسرائيلية المتسللة إلى القطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، صوراً قالت إنها لأفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قبل أيام، واشتبكت مع عناصرها قبل انسحابها تحت غطاء ناري من الطائرات الإسرائيلية.



وتظهر الصور بحسب "القسام"، أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية، إضافةً لأشخاص من قطاع غزة مرتبطين بالاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت صوراً للمركبة التي استخدمتها القوة أثناء تحركها في القطاع.

وقالت "القسام" في بيان إنها تقدمت "في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة إسرائيلية خاصة بتنفيذها، واكتشفت مساء الأحد 11 نوفمبر شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة".

ودعت الحركة الفلسطينيين للابلاغ عن أي مشتبه بهم من أصحاب الصور التي نشرتها.