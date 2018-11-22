كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مجزرة حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المصدر إن "رجلاً في السبعين، وطفلين في العاشرة قتلوا في القصف العشوائي فيما سقط 9 جرحى".
وقال مواطنون إن "القصف كان عشوائياً وطالت القذائف دور العبادة، والمنازل ما خلف الرعب في صفوف المدنيين".
وقال مصدر عسكري ميداني لـ24: إن "الحوثيين ارتبكوا مجزرة ضد المدنيين العزل في بلدة المنظر"، مشيراً إلى أن القصف ينسف جهود السلام، ويخرق الهدنة المعلنة والتي أكد الحوثيون التزامهم بها.
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