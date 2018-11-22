كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مجزرة حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر طبي يمني إن مدنيين قضوا بعد قصف للحوثيون الموالين لإيران لسوق شعبي في مدينة الحديدة اليوم الخميس، في نسف لجهود السلام والهدنة، وقبل الذهاب إلى مشاورات السويد المقبلة.

وأوضح المصدر لـ24: إن "12 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح بينهم أطفال، جراء قصف حوثي لسوق في بلدة المنظر، جنوب الحديدة الساحلية".

وقال المصدر إن "رجلاً في السبعين، وطفلين في العاشرة قتلوا في القصف العشوائي فيما سقط 9 جرحى".

وقال مواطنون إن "القصف كان عشوائياً وطالت القذائف دور العبادة، والمنازل ما خلف الرعب في صفوف المدنيين".