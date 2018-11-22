كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: المفتي الإخواني المعزول يهاجم مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء تهجم الغرياني بعد أسبوع من إدراج مجلس الأمن ثم الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، أحد المؤسسين لميليشيات فجر ليبيا، صلاح باديوقائد ميليشيا مصراتة، المسؤول عن عشرات العمليات الإرهابية ضد مدنيين، وعسكريين، إلى جانب عرقلته جهود المصالحة بين الفرقاء الليبين، وخاصةً هجماته المسلحة الدموية على العاصمة الليبية طرابلس منذ 2014، بعد سقوط البرلمان السابق الذي كان يُهيمن عليه تنظيم الإخوان الإرهابي.
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