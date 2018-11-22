كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: المفتي الإخواني المعزول يهاجم مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، مجلس الأمن وقراره بوضع صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية، معتبراً أن بادي "أحد قادة ثوار ليبيا المخلصين".

واعتبر الغرياني القيادي البارز في تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وعضو اتحاد علماء التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، في برنامج تلفزيوني نقل مضمونه موقع "المرصد" الليبي، أن "قرارات مجلس الأمن تسيطر عليها 5 دول مستكبرة في الأرض" متهماً مجلس الأمن، "بالاستعلاء والاستكبار وقهر الشعوب".