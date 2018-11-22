كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يلمح إلى إمكانية زيارة إلى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى أنه ربما يزور أفغانستان للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وتشهد أفغانستان أطول مشاركة أمريكية في حرب، لكن ترامب لم يزرها بعد، رغم مرور ما يقرب من عامين على رئاسته.