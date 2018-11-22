كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يلمح إلى إمكانية زيارة إلى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى أنه ربما يزور أفغانستان للمرة الأولى منذ توليه منصبه.
وتشهد أفغانستان أطول مشاركة أمريكية في حرب، لكن ترامب لم يزرها بعد، رغم مرور ما يقرب من عامين على رئاسته.
وفي رسالة في مؤتمر عبر الهاتف للقوات في أفغانستان بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب لجنرال في القوات الجوية إنه سيراه عندما يعود الولايات المتحدة، قبل أن يُضيف "أو ربما سأراك هناك، لا تعرف أبداً ما قد يحدث".
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