كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوامر عليا بملاحقة الفلسطينيين المشتبه في بيعهم ممتلكات لليهود الإسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمة، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "أوامر مباشرة" باتخاذ إجراءات صارمة ضد سكان القدس الشرقية المشتبه في قيامهم ببيع عقارات لليهود الإسرائيليين. حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأكد "القواسمة" أن عصام عقل، - وهو فلسطيني أمريكي من القدس الشرقية -، قد تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية، بعد اتهامه بالتورط في بيع بيت مملوك للعرب في القدس الشرقية إلى يهود إسرائيليين.

ولفت الناطق باسم حركة "فتح" أن إسرائيل هددت بغزو رام الله وتدمير "جميع مكاتب السلطة الفلسطينية"، حال لم يتم الإفراج عن عقل، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من التهديدات، رفضت السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المشتبه به".

وتعهد بأن قوات الأمن الفلسطينية ستستمر في استهداف الفلسطينيين المشتبه في تورطهم في معاملات عقارية مع يهود إسرائيليين في القدس الشرقية، قائلًا إن "هذه قضية خطيرة للغاية".

ووصف عصام عقل، بأنه واحد من أكبر وكلاء العقارات في القدس الشرقية المتورطين في بيع ممتلكات.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر قولها، إن الرجل لم يكن يعمل إلا "كمحام" بين صاحب المنزل والجماعة اليهودية الإسرائيلية التي اشترته.

وأبلغت عائلة عقل بدورها وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتقاله، وأعربت عن قلقها العميق بشأن سلامته.

وكان قد ذكر المفتي الفلسطيني، في أكتوبر، أن أي صفقة لبيع المنازل والأراضي إلى اليهود الإسرائيليين، المحظورة بموجب قانون السلطة الفلسطينية والمراسيم الدينية، هي بمثابة "خيانة عظمى".