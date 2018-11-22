مد أخضر بملعب الوازيس قبل نهائي كأس”الكاف”.. والرجاويون يشتكون من سوء التنظيم -فيديو

فيديو: حمزة مصباح

حالة من الفوضى تلك التي سجلها ملعب الوازيس بالدار البيضاء، اليوم الخميس، على هامش انطلاق عملية بيع تذاكر ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستجمع الرجاء الرياضي بضيفه فيتا كلوب الكونغولي، الأحد المقبل انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً.

“اليوم 24” تنقل إلى ملعب الوازيس، ورصد حالة من الفوضى والازدحام التي عاشتها الجماهير الرجاوية في أول يوم من انطلاق عملية بيع تذاكر ذهاب النهائي، حيث استمرت معاناة الأنصار لأزيد من 5 ساعات في انتظار فتح شبابيك البيع من طرف اللجنة المنظمة.

في المقابل، عبرت الجماهير عن سخطها من طريقة تدبير اليوم الأول من بيع تذاكر نهائي كأس الكاف عبر الموقع، مشيرة إلى أن المسؤولين كانوا مطالبين بفتح نقاط بيع عديدة منذ الساعات الأولى لليوم، تفادياً للفوضى وطوابير الانتظار التي تضم الآلاف من عشاق “العالمي”.

وأضافت الجماهير، بأن وصولها لملعب الوازيس كان انطلاقا من الساعة الخامسة صباحاً، لضمان تذكرة النهائي، قبل أن تفاجئ بسوء التنظيم وفتح شباك وحيد لبيع التذاكر، أمام مد أخضر بالالاف، حيث فشل العديدون منهم في الحصول على تذكرة.