لمواجهة قساوة البرد.. الملك يأمر بإقامة مستشفيات ميدانية للقوات المسلحة

أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته، اليوم، لإقامة مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية مستشفيين ميدانيين، الأول بواويزغت بإقليم أزيلال، والثاني بأنفكو بإقليم ميدلت.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، قبل قليل، أنه ستتم إقامة هذين المستشفيين من أجل تقديم المساعدة لساكنة هذه المناطق لمواجهة قساوة فصل الشتاء.
وأوضح المصدر ذاته، أن عمليات إقامة هذين المستشفيين الميدانيين، ستبدأ ابتداء من يوم غد الجمعة، مشددا، أن المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة الملكية “أبانت دائما عن فاعليتها، سواء فوق التراب الوطني أو خلال العمليات خارج المملكة”.
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