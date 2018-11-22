في سابقة قضائية.. محكمة روسية تأمر باعتقال 9 سوريين بتهمة قتل طيار

أصدرت محكمة روسية، اليوم الخميس، حكمًا، يعد الأول من نوعه منذ تدخل روسيا العسكري في سوريا في شتنبر 2015، يقضي باعتقال سوريين متورطين بقتل طيار روسي.

وكشفت يونانا تساريفا المتحدثة باسم محكمة منطقة باسماني في موسكو، أسماء 9 سوريين صدرت بحقهم أوامر اعتقال غيابي بتهمة قتل الطيار الروسي “أوليغ بيشكوف” في سوريا، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وبيشكوف هو الطيار الروسي الذي أسقطت تركيا طائرته في 24 نونبر 2015، لينجو منها عبر القفز بمظلته لكنه وقع في أيدي أحد الفصائل السورية المعارضة المسلحة التي أعلنت عن قتله عبر مقطع فيديو بُث، آنذاك.

وكانت تركيا أعلنت في 24 نونبر 2015 أن سلاحها الجوي أسقط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24 انتهكت أجواءها رغم إنذارات متتالية، وتمكن الطياران من الهبوط بمظلتهما، لكن أحدهما، وهو بيسكوف، وقع في الأسر.

وتسبب سقوط الطائرة بأزمة دبلوماسية طاحنة بين موسكو وأنقرة قبل أن يعود الدفء إلى علاقات البلدين.