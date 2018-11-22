عاجل.. محكمة الدار البيضاء تصدر حكمها ضد بدر ومهدي “فناني الشارع”

قضت محكمة عين السبع، في الدار البيضاء، قبل قليل، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر للفنانين الموسيقيين بدر معتز، ومهدي أشطاوي.

وانتقل أصدقاء الفنانين، اللذين تم اعتقالهما الأسبوع الماضي، إلى أمام أبواب سجن “عكاشة” في انتظار خروجهما.

وكما أوضح يوسف الشهبي، دفاع الفنانين في تصريح سابق، مساء اليوم الخميس، لـ”اليوم24″، فإن ” “-المقدمين-، أعوان السلطة الذين تقدموا بشكاية في حق المعنيين، تنازلوا، عن شكايتهم، ولو أن تنازل المشتكين لايسقط الدعوى العمومية، إلا أن الحكم سيكون مخففا”.

واعتقل الشابان يوم الثلاثاء 13 نونبر الجاري، وتمت متابعتهما بتهمة “إلحاق الأذى بالسلطات أثناء ممارستهم لمهامهم”.

وتضامن عدد كبير من رواد الأنترنت مع المعتقلين بهاشتاغ “الفن ماشي جريمة”.