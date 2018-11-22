تقرير للخارجية الأمريكية يكشف تفاصيل لجوء خاشقجي لواشنطن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأربعاء، معلومة جديدة تتعلق بالصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بقنصلية بلاده في مدينة اسطنبول في شهر أكتوبر 2018.

وقالت وسائل الإعلام إن الرياض منعت خاشقجي من ممارسة عمله في 2016، لانتقاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وجاءت المعلومة ضمن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 2017 ، حيث أشار التقرير إلى أن “السعودية أغلقت صحيفة الحياة التي كان يعمل فيها خاشقجي ومنعته من العمل، لانتقاده ترامب، كما حظرت ظهوره بالقنوات التلفزيونية أو المشاركة في أية مؤتمرات أو محاضرات”.

واضطر الصحافي السعودي إلى الانتقال للولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من رفع الحظر عنه خوفا من أن تعتقله سلطات بلاده، بحسب التقرير.

كما بين التقرير ذاته أن السلطات السعودية رفعت حظر الكتابة ضده.