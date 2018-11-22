ليفربول يُحقق أفضل بداية في الدوري وكلوب يُطالب بالمزيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب المدرب الألماني، يورغن كلوب، الذي يتولّى قيادة الفريق الإنجليزي ليفربول، لاعبيه ببذل قصارى جهدهم، ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية، بالرغم من تسجيل ليفربول لأفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ انطلاق المسابقة بمسماها الجديد عام 1992.

جاء ذلك خلال حفل عشاء لدعم مؤسسة النادي الخيرية، إذ أبدى كلوب عزمه على المضي قدما ومواصلة التطور وتحقيق نتائج جيدة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات القوية.

وأضاف كلوب في حديثه خلال العشاء: "يمكننا التطور. يجب علينا ذلك وسنفعل. لكن مع تقديم أداء جيد يجب الفوز بالمباريات. هذا هو الوضع وما فعلناه بالفعل".

ولم يخسر ليفربول في الدوري حتى الآن، وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة من 12 مباراة متأخرا بفارق نقطتين فقط عن حامل اللقب، مانشستر سيتي.

وأكد كلوب على ضرورة أن يحصد الفريق لقبا هذا الموسم، لا سيّما أن الفريق لم يفز بأي لقب منذ عام 2012، حينما ظفر بكأس الأندية الإنجليزية.

وأكمل كلوب: "بالطبع لا يوجد ما يدعو لانتقاد اللاعبين لأنهم يقومون بعمل جيد حقا(...) الكثير من الأشياء أفضل من الموسم الماضي. الدفاع والتعامل مع الركلات الثابتة أفضل. الفريق نضج بشكل كبير وباتت إدارة المباريات أفضل".

وفي مثل هذه الفترة الموسم الماضي خسر ليفربول مباراتين بالدوري وكان في المركز الخامس لكن سلسلة من العروض الدفاعية الجيدة جعلت ليفربول أحد ثلاثة أندية لم تخسر حتى الآن إلى جوار سيتي وتشيلسي.

ويحلّ فريق ليفربول، يوم السبت المقبل، ضيفا على فريق واتفورد، قبل أن يتوجه الأربعاء المقبل لملاقاة الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.