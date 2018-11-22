العدل الامريكية تدين ثلاثة أمريكيين بتهمة الاحتيال بحجة الاستثمار بالدينار العراقي

الخليج 365/ بغداد

أعلنت وزارة العدل الامريكية، الخميس، ان هيئة المحلفين ادينت كل من تايسون رامي وجيمس شو وفرانك بيل بالتآمر على الاحتيال بالبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تهم عديدة من الاحتيال، كما أُدين رامي وبيل بإدﻻءهما ببيانات كاذبة لوكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

وقال المدعي العام بالوكالة كيرت ار. إرسكين" إن "هؤلاء المتهمين شاركوا في حملة مطولة للاحتيال على المستثمرين من خلال نشر الأكاذيب حول الإمكانات الاستثمارية للدينار العراقي، ونتجت هذه الإدانات عن سنوات من التحقيق، شملت عشرات من مذكرات التفتيش الإلكترونية والبدنية، ومئات المقابلات مع الشهود، والتحليل المالي المكثف".

ووفقًا لما ذكره إرسكين ، فإن "التهم وغيرها من المعلومات التي تم تقديمها في المحكمة ان رامي وشاو من وراء عمليات الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 600 مليون دولار من عائدات بيع الدينار العراقي والعملات الأخرى، وأكثر من 180 مليون دولار في التوزيعات".

وقال كريس هاكر، الموظف الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا إن "إدانة هؤلاء الثلاثة هم نتيجة جهد واسع من جانب الحكومة لحماية المستثمرين من أولئك الذين يقدمون ادعاءات لا أساس لها حول احتمال إعادة تقييم العملة الأجنبية، قادهم جشعهم إلى سرقة آمال المستثمرين، وفي نهاية المطاف قادهم إلى زوالهم".

من جانبه، قال توماس ج. هولومان، الوكيل الخاص للتحقيقات الجنائية في IRS-Criminal: "كانت هذه محاكمة حول الإغراءات الاحتيالية والتآمر والاحتيال في الاستثمار والجشع الصريح"، موضحاً "قد رأت "رامي" و "شو" و "بيل" فرصة لبناء ثروتهم الشخصية وموقعهم التجاري في سوق العملات عن طريق الاستحواذ على رغبة المستثمرين في الحصول على عائدات مرتفعة من استثماراتهم".