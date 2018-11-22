انت الان تتابع دوري المظاليم.. تعثر الكبار.. وسقوط بلدية المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أسفرت مباريات اليوم من دوري القسم الثاني "دوري المظاليم"، عن العديد من المفاجآت في نتائج اللقاءات، وتغير جدول ترتيب المسابقة، بعد انتهاء المباريات.

شهدت مباريات اليوم الخميس الجولة العاشرة لمباريات دوري القسم الثاني العديد من المفاجآت، حيث سقط بلدية المحلة أمام الأولمبي بثلاثية، وخسر دمنهور أمام الحمام، وفقد الصدارة، كما تعادل الترسانة والقناة سلبيًا، وحقق فريق الوليدية مفاجأة بفوزه على نظيره الألمنيوم. في المجموعة الأولى، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف سلبيًا مع نظيره سوهاج، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع التليفونات رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع سوهاج رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريقي تحرير أسوان والإعلاميين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن التليفونات صاحب المركز الخامس، فيما جاء فريق التحرير في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط. وانفرد بني

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريقي تحرير أسوان والإعلاميين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليحتل الإعلاميين المركز السادس برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن التليفونات صاحب المركز الخامس، فيما جاء فريق التحرير في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

وانفرد بني سويف بصدارة المجموعة بعد الفوز على نظيره طهطا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأخير، وسجل هدف الفوز مصطفى صلاح في الدقيقة 29، ليواصل بني سويف صدارته المجموعة برصيد 22 نقطة، فيما جاء طهطا في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

وعلى ملعب النصر حقق فريق النصر للتعدين الفوز على نظيره مركز شباب ناصر ملوي، بهدفين لهدف، وسجل أحمد الشحات هدف التقدم للتعدين في الدقيقة 7، وأدرك هيثم فتحي هدف التعادل للضيوف في بداية الشوط الثاني، ونجح أحمد الشحات في إحراز هدف الفوز، ليرفع النصر للتعدين رصيده لـ18 نقطة في المركز الثالث، بينما يبقى ناصر ملوي دون فوز، ويحتل المركز الرابع عشر والأخير بثلاث نقاط.

وفي الفيوم حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفيوم وأسوان، ليرفع الأخير رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بينما ظل الفيوم في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن سوهاج الذي يحتل المركز العاشر.

وحقق فريق الوليدية مفاجأة بعد أن حقق الفوز على الألمنيوم، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الوليدية الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد الألمنيوم عند 13 نقطة في المركز الثامن.

وفي المجموعة الثانية حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق القناة مع نظيره الترسانة، في المباراة التي أقيمت على ملعب القناة بالإسماعيلي، افتتح محمد عبد الستار الأهداف للقناة من ضربة حرة غير مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية سكنت شباك الترسانة، وأدرك إيهاب فؤاد هدف التعادل للترسانة في الدقيقة 40، ليرفع القناة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، وجاء الترسانة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

وعلى ملعب شبين، حسم التعادل السلبي مواجهة جمهوري شبين ونظيره الشمس، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، وجاء الشمس في المركز السابع برصيد 14 نقطة، فيما احتل جمهورية شبين المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وفاز فريق المريخ البورسعيدي على نظيره الزرقا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الثاني، وسجل هدف الفوز مهدي صبحي، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزرقا عند النقطة الـ 10 في المركز الثاني عشر.

واكتسح فريق سيراميكا نظيره دمياط برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب، أحرز محمد كامل هدف التقدم، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني، وسجل أسامة كاجو الهدف الثالث، واختتم وليد عبد المنعم رباعية سيراميكا، الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة ويقتنص صدارة مجموعة القاهرة، بينما توقف رصيد دمياط عند 12 نقطة.

وحقق كوكاكولا الفوز على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بنفس عدد رصيد نادي مصر صاحب المركز الثاني، بعد خسارته أمام النصر بثلاثة أهداف لهدفين، بينما توقف رصيد بورتو السويس عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

وفي المجموعة الثالثة حسم التعادل السلبي مباراة فاركو مع غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ليرفع غزل المحلة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 10 في المركز الثاني. عشر.

وحقق فريق أبو قير للأسمدة، الفوز على نظيره سيدي سالم، بهدف نظيف، سجله محمود جاكسون في الدقيقة 80، ليرفع رصيد فريقه إلى 17 نقطة في المركز الرابع، ليقترب شيئًا فشيئًا من المراكز التي تنافس على الصعود، بينما استمر سيدي سالم متذيلاً لجدول الترتيب برصيد نقطتين.

واكتسح فريق الأوليمبي نظيره بلدية المحلة، بثلاثية نظيفة، في عقر داره، أحرز إسلام رمضان هدف التقدم من ركلة جزاء، وأضاف رزق عبد الحليم الهدف الثاني، واختتم إسلام كمال ثلاثية الفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند نفس النقاط في المركز السابع بفارق الأهداف.

وفقد فريق دمنهور الصدارة بعد الخسارة من نظيره الحمام بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب شباب مطروح، نجح محمد شعبان في تسجيل الهدف الأول، وأضاف هشام أحمد الهدف الثاني، واختتم مهنا منصور ثلاثية أصحاب الأرض، وأدرك كرنفالا هدف تقليص الفارق لدمنهور في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليرفع الحمام رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بينما تراجع فريق دمنهور إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، في انتظار مباراة طنطا والمنصورة، التي تقام في تمام حاليًا.

وتعرض فريق كفر الشيخ للخسارة أمام نظيره الرجاء، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، الذي تراجع للمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما رفع الرجاء رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتًا لحين انتهاء مواجهة المنصورة وطنطا التي تقام حاليا.