انت الان تتابع بسبب خاشقجي.. فرنسا تمنع 18 سعوديا من دخول أراضيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
قالت فرنسا اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعوديا فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق. وزارة الخارجية الفرنسية شددت في بيان على أن مقتل خاشقجي جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية. وأضاف البيان أن فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل، وتتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا. وقتل خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في الـ2 من أكتوبر 2018.
وقالت النيابة العامة السعودية إن خاشقجي قتل على يد فريق أمني كانت مهمته إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله حال رفضه. ووجهت النيابة السعودية الاتهامات لـ11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم. وأعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أول من أمس الثلاثاء، أن بلاده منعت 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة
وقالت النيابة العامة السعودية إن خاشقجي قتل على يد فريق أمني كانت مهمته إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله حال رفضه.
ووجهت النيابة السعودية الاتهامات لـ11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أول من أمس الثلاثاء، أن بلاده منعت 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة شينجن للاشتباه بتورطهم في عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال هيكو ماس، إن التحرك كان موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام.
ويشمل حظر الدخول، الذي يستهدف 18 سعوديا يشبته بلعبهم دورا في قتل خاشقجي بقنصلية الرياض في إسطنبول، منطقة شينغن التي تتيح التنقل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أن ألمانيا مستعدة للضغط من أجل موقف أوروبي أكثر صرامة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.
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