انت الان تتابع أفلام منتصف الليل بسينما الزمالك.. شاهد نهاية العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعرض فى سينما الزمالك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 7 أفلام، وضعت تحت عنوان «أفلام منتصف الليل»، فتعرف على تفاصيلها، واختر العمل الذي ستشاهده

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

أنت على موعد في منتصف الليل، وطوال 7 أيام، مع عروض تقام ولأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الأربعين، التي تحمل اسم «عروض منتصف الليل»، وقد استحدث القائمون على المهرجان تلك العروض من أجل جذب جمهور أكبر من الشباب، خاصة أن قطاعا عريضا منهم يحب أفلام الرعب والخيال العلمي، كما أن هناك تجارب سينمائية جيدة تقدم في هذه الأنواع من الأفلام.. «أفلام منتصف الليل» ستعرض فى سينما الزمالك، ونقدم لكم تفاصيل هذه الأفلام من خلال هذا التقرير.

آنا ونهاية العالم الفيلم الأمريكي «آنا ونهاية العالم» تدور أحداثه حول المراهقة «آنا» التي تحاول الانتقال خارج مدينتها الأم، بسبب أنها تجد أن كل ما فيها تقليدي، لكن الأمور تتغير في ليلة رأس السنة، حيث ينظم حفل المدرسة الثانوية، فتقع أحداث غريبة ودموية للغاية، ويهاجم الموتى الأحياء

آنا ونهاية العالم الفيلم الأمريكي «آنا ونهاية العالم» تدور أحداثه حول المراهقة «آنا» التي تحاول الانتقال خارج مدينتها الأم، بسبب أنها تجد أن كل ما فيها تقليدي، لكن الأمور تتغير في ليلة رأس السنة، حيث ينظم حفل المدرسة الثانوية، فتقع أحداث غريبة ودموية للغاية، ويهاجم الموتى الأحياء (الزومبي) أهل البلدة، فتقف المراهقة «آنا» وأصدقاؤها لمحاربتهم، والفيلم مدته 92 دقيقة وهو من إخراج جون ماكفايل. قرأ أيضا.. (40 معلومة عن الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي) دشرة دشرة تدور أحداث فيلم «دشرة» فى تونس، حيث تبدأ طالبة الصحافة ياسمين، مع اثنين من أصدقائها فى تنفيذ تكليف جامعي، يتعلق بلغز قضية، «مونجيه» السيدة التى عثر عليها مشوهة قبل خمسة وعشرين عاما، وتم احتجازها حتى فى ملجأ، ويشتبه فى كونها ساحرة، وبينما يتابع الأصدقاء تحقيقهم، يجدون أنفسهم يقتحمون عالما غريبا للغاية.. مدة الفيلم 113 دقيقة وهو من إخراج عبد الحميد بوشناق. مدمر مدمر وفى الفيلم الأمريكي الآخر، «مدمر»، تحاول البطلة «إيبرين» التصدي إلى سلسلة من سرقات البنوك، بعد قضائها شهورا متخفية مع عصابة من المجرمين الشباب، ومدته 123 دقيقة، وهو من إخراج كارين كوساما وتأليف مات مانفريدي. انظر هذا.. (دليلك لمشاهدة أفلام «أسبوع النقاد» بمهرجان القاهرة) رقم 37 رقم 37 وفى رحلة إلى جنوب إفريقيا، ينقل فيلم «رقم 37» حياة «بام» المخلصة لحبيبها «راندال هندريكس» الذي يجلس حبيس شقته، بعد أن أصيب حديثا بشلل نصفي، وتقدم له زوجته هدية عبارة عن منظار ثنائى العينين، وعندما يرى «راندال» من منظاره رجلا يرتكب جريمة قتل، يضع مخططا لابتزازه في محاولة لتسوية ديون قديمة عليه. مهمة البحر الأحمر مهمة البحر الأحمر أما الفيلم الصيني «مهمة البحر الأحمر» فتبدأ أحداثه عندما يسيطر تنظيم إرهابي وجيش من المتمردين على عاصمة إفريقية، فيتم تكليف قوات البحرية الصينية بإنقاذ المواطنين الصينيين هناك، دون التسبب فى خلاف دبلوماسي، ومع ذلك فإن القضية أخطر بكثير مما كانوا يعتقدون، مدة الفيلم 138 دقيقة. متوحش متوحش وتشهد بلدة دوردوني بجنوب «فرنسا»، عددا من حوادث اختفاء لمراهقين، وتنتشر الشائعات حول الأمر، فيتحدث البعض أن السبب هو حيوان شارد شبيه بالقطط، وتحاول «لورا» المراهقة الشابة حل لغز هذا الـ«متوحش»، والفيلم مدته 90 دقيقة. قد يهمك.. (أربعينية القاهرة السينمائي.. دورة الفخر والخوف) الليلة الأخيرة الليلة الأخيرة وآخر أفلام منتصف الليل هو الفيلم الإيطالي «الليلة الأخيرة»، ويحكي قصة «بيا» وهى سيدة تعيش كارثة شخصية تجبرها على ترك المدينة والرجوع إلى منزل الريف حيث ولدت، وحيث لا يزال يعيش شقيقها وشقيقتها فى فقر، وتحاول «بيا» أن تتأقلم على تلك الحالة. انظر أيضا.. (دليلك لمشاهدة الأفلام الأجنبية في القاهرة السينمائي) فى النهاية.. هى فرصة لا تفوت لمشاهدة تلك الأعمال، إلى جانب أن هناك عددا من الأفلام الأخرى التى تعرض فى المهرجان فى المسابقات المختلفة وعلى الهامش، ويمكنك الاطلاع على ترشيحات النقاد لأفضلها ومشاهدتها.. (للتعرف على آراء النقاد من هنـــــــا).

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