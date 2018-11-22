لو في حياتك ناس بهذه الصفات.. يبقوا أكيد موَّسوسين!

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الترتيب والنظام والدقة صفات رائعة لكن إذا زادت على حدها الطبيعي أصبحت عبئًا على أصحابها ودليلا على مشكلة في الشخصية اسمها الشخصية الموسْوسة

نسمع كثيرا عن اضطراب الوسواس القهري وبعضنا يعرف أعراضه وبعضًا من المعاناة التي يشعر بها مريض الوسواس، لكن نادرا ما نسمع عن الشخصية الوسواسية أو نعرفها عن قرب، وعلى الرغم من أننا نصادف كثيرا منها في حياتنا بل وتكون واضحة في أغلب الحالات لكننا لم نتمكن ساعتها -من زمان مثلا- من تحديد ذلك. ونحن الآن نحتاج إلى أن نعود بذاكرتنا إلى الوراء، لنعرف ما هي الصفات والطباع التي تميز هذه الشخصية عن غيرها من الشخصيات الأخرى. يجب أن نعرف ما هي المشكلات النفسية التي تظل تعاني منها هذه الشخصية إذا لم يتم التعامل معها ومعالجتها.

توجد عدة صفات واضحة تميز الشخصية الوسواسية، تمكننا من التعرف عليها وتحديدها وتمييزها عن الشخصيات المختلفة ومنها: 1- الشخصية الوسواسية دائما ما تسعى إلى أن يكون كل شيء سليما وكاملا بنسبة 100% ولا يجب أن تكون هناك أي نسبة للخطأ فيه وهو ما يسمى السعي إلى الكمال والذي يكلف صاحبه الكثير من الجهد والقلق والتعب،

توجد عدة صفات واضحة تميز الشخصية الوسواسية، تمكننا من التعرف عليها وتحديدها وتمييزها عن الشخصيات المختلفة ومنها: 1- الشخصية الوسواسية دائما ما تسعى إلى أن يكون كل شيء سليما وكاملا بنسبة 100% ولا يجب أن تكون هناك أي نسبة للخطأ فيه وهو ما يسمى السعي إلى الكمال والذي يكلف صاحبه الكثير من الجهد والقلق والتعب، رغم أن ذلك من الصعب جدا تحقيقه، فالشخصية الوسواسية لا تتوقع مثلا أن يكون هناك تعليق سلبي تجاهها حال وقوعها تحت اختبار في العمل أو السفر أو غيره. 2- من أوضح الصفات التي نلاحظها على الشخصية الوسواسية هي تقيدها والتزامها الشديد بالترتيب الخاص بأي عمل تقوم به، فهي لا تستطيع تبديل ترتيب أي شيء قبل الآخر حتى وإن كانت هذه الأعمال منفصلة عن بعضها والترتيب لن يغير من الأمر شيئًا، لكنها ومع ذلك ترفض أي تبديل مهما كان بسيطا. 3- أكثر ما يحبه هذا النوع من الشخصيات ويرتاح معه هو الروتين والنظام الزائد على الحد، فهم يرون أنه نوع من النظام والترتيب الذي يساعد على إتمام المهام بالشكل السليم والترتيب الصحيح ويجدون صعوبة شديدة في التخلي عن هذا الروتين أو تغيير شيء بسيط منه، كما أنهم يجدون صعوبة في التعامل مع أي حدث طارئ يؤثر على هذا الروتين. 4- أصحاب هذا النوع من الشخصيات يبذلون الكثير من الجهد الذهني والبدني في التأكد من أن كل شيء صحيح وسليم كما يريدون ويحاولون التأكد من ذلك مئة مرة حتى يطمئنوا وفي النهاية لا يطمئنون! 5- ومن أهم صفاتهم الصلابة في الرأي والابتعاد كل البعد عن المرونة المطلوبة في كثير من المواقف وتعني الصلابة صعوبة تغيير الرأي أو الفكرة وصعوبة الانتقال إلى فكرة أخرى أفضل، وإن حدث فهو يحدث بصعوبة شديدة جدا كما يكون واضحا عليها أيضا العناد الشديد مع كل محاولة لإقناعها بالتغيير أو تقديم أفكار جديدة مختلفة عن التي تتمسك بها. إن هذا النوع من الشخصيات إذا لم تُقدم له المساعدات والدعم العلاجي اللازم الذي يساعده على تحسين هذا النوع من التفكير السلبي وتقليل الجهد العصبي الكبير الذي تبذله ستكون معرضة أكثر من غيرها للإصابة بالعديد من المشكلات النفسية منها: 1- القلق النفسي: 1- القلق النفسي: أصحاب الشخصية الوسواسية يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالقلق النفسي بسبب شعورهم بالقلق على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في أي عمل يقومون به ولو كان عملا بسيطا، فهم يقلقون بشدة حتى يتأكدوا من صحة هذه التفاصيل ولا يتأكدون إلا من خلال المراجعة أكثر من مرة وفي كل مرة يكون القلق تجاه هذه التفاصيل شديدا مما يجعلهم في حالة دائمة من القلق. 2- اضطراب الجهاز الهضمي: 2- اضطراب الجهاز الهضمي: من الأعراض التي تظهر على الإنسان وتدل على حالة القلق والضغط الذي يمر به هي اضطراب الجهاز الهضمي فيكون في صورة سوء الهضم أو الانتفاخ أو الغثيان والقيء أو الإسهال أو الإمساك أو آلام شديدة في المعدة ويصبح صاحب الشخصية الوسواسية أكثر عرضة لذلك بسبب شعوره بالقلق الدائم والمستمر وعدم قدرته على الشعور بالراحة والاسترخاء مما لا يعطي فرصة لراحة الجهاز الهضمي. 3- توهم الإصابة بالأمراض: 3- توهم الإصابة بالأمراض: يوجد لدى أصحاب هذا النوع مشكلة كبيرة وهي وجود اعتقاد أنهم سيصابون بأمراض خطيرة وشديدة في أي وقت، ولذلك فإن أي عرض أو تعب بسيط يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم إزاء مرض خبيث مثلا!

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