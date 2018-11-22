لجنة تقنين أوضاع الكنائس.. مع إيقاف التنفيذ

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المبادرة المصرية: إذا استمر إصدار القرارات بهذا المعدل فإن اللجنة تحتاج إلى نحو 12 عاما للانتهاء من جميع الطلبات.. التقرير يرصد 15 حالة توتر طائفي خلال عام

قبل قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية في سبتمبر 2016، كان يتم تنظيم الأمر وفقا لقواعد الخط الهمايوني الذي وضعته الدولة العثمانية، في 1535 م، ثم شروط وكيل وزارة الداخلية، العزبي باشا العشرة «المُعجزة» لبناء الكنائس في فبراير 1934، ورغم قدم هذه التشريعات حتى مع تطور نظام الحكم في مصر وانتقاله من الملكية إلى الجمهورية وتغيير الدستور أكثر من مرة فإها ظلت باقية حتى إصدار هذا القانون، الذي شهد جدلا واعتراضات عليه، واعتبره البعض استمرارا لعدم السماح ببناء الكنائس بسهولة.

ورغم إصدار قانون بناء الكنائس فإن مسلسل الأحداث والاعتداءات الطائفية التي تقع بسبب بناء كنيسة جديدة أو استخدام منزل للصلاة في بعض قرى محافظات الصعيد ما زالت مستمرة، الأمر الذي دعا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإصدار تقرير بعنوان «مع إيقاف التنفيذ! عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس»، ترصد

ورغم إصدار قانون بناء الكنائس فإن مسلسل الأحداث والاعتداءات الطائفية التي تقع بسبب بناء كنيسة جديدة أو استخدام منزل للصلاة في بعض قرى محافظات الصعيد ما زالت مستمرة، الأمر الذي دعا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإصدار تقرير بعنوان «مع إيقاف التنفيذ! عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس»، ترصد من خلاله ما تم بعد مرور عام على عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس، المنوط بها منح الكنائس القائمة غير المرخصة، وتمارس فيها الشعائر الدينية التراخيص اللازمة، وفقًا لقانون بناء الكنائس، حيث انتهت مهلة تقديم ملفات توفيق الأوضاع في 28 سبتمبر 2017، قُدم خلالها 3730 طلبًا لترخيص كنيسة ومبنى خدمات دينية مقامة بالفعل، وتمارس فيها أنشطة وشعائر دينية بانتظام، ومعروفة لمؤسسات الدولة.

وجاء في مقدمة التقرير أنه «خلال العام الماضي، صدرت 3 قرارات عن مجلس الوزراء بقبول عدد من الطلبات، كما شهدت نفس الفترة غلقًا لكنائس مقامة ومقدمة أوراقها إلى اللجنة، وهو ما يعد مثار انتقادات من قبل قيادات دينية مسيحية ومواطنين اشتكوا من عدم التزام الدولة بتطبيق قانون بناء الكنائس الذي ينص بوضوح على استكمال ممارسة الشعائر في الكنائس والمباني الدينية وعدم غلقها حتى لو لم تحصل على التراخيص الرسمية أو لم تتوفر فيها شروط التقديم إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس».

كما جاء في المقدمة أنه «في هذا التقرير، توثق المبادرة المصرية لعمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس خلال العام الماضي، باستعراض القرارات الصادرة عن اللجنة، وتقدم سردًا توثيقيًّا للاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية المرتبطة بقيام مواطنين مسيحيين بإقامة شعائرهم داخل كنائس مقامة بالفعل، وتقدمت بالأوراق اللازمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من انتهاء مهلة تقديم الكنائس طلبات توفيق الأوضاع في 28 سبتمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2018».

وذكر التقرير أنه رصدت المبادرة المصرية خلال العام الماضي 15 حالة توتر واعتداء طائفي بشأن توفيق أوضاع 15 كنيسة تقام فيها الصلوات الدينية قبل عدة سنوات وبمعرفة أجهزة الدولة والسكان بالقرب من الكنيسة، خلال الفترة من 28 سبتمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2018، وبإضافة هذا العدد إلى حوادث العام الماضي يكون الرقم 35 حالة منذ إصدار قانون بناء وتوفيق أوضاع الكنائس. ولا يتضمن هذا العدد الحوادث المتعلقة ببناء كنائس جديدة، كما لا يتضمن الحوادث السابقة على فترة الدراسة، فهذا الرقم هو ما تمكنت المبادرة المصرية من الحصول على إفادات وافية عنه، لا سيما أن أجهزة الأمن قامت بغلق عدد من الكنائس، ولم تتمكن المبادرة المصرية من الحصول على معلومات كاملة عنها.

وأوضح التقرير أنه من بين الحالات الـ15 تم غلق 9 كنائس بشكل نهائي ولم تفتح مجددا، وتم إعادة فتح كنيستين بعد غلقهما، إحداهما بعد أسبوع بمنطقة شبرا الخيمة، والثانية بعد شهرين ونصف بمحافظة المنيا.

بينما أجبر سكان قرية زاوية سلطان بالمنيا على العودة للصلاة في مبنى الكنيسة القديم والمتهالك وغلق المبنى الجديد المجاور والذي قدمت أوراق تقنينه للجنة توفيق أوضاع الكنائس، أما في قرية دمشاو هاشم فكان الاعتراض تحسبا لاستخدام أحد المنازل ككنيسة وتم غلق المكان، بينما تم استمرار ممارسة الشعائر الدينية في كنيستين بدون توقف.

للمنيا نصيب الأسد

وفي شهادته للمبادرة المصرية قال القمص ميخائيل أنطون مسؤول الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة توفيق الأوضاع: «المادة 8 من قانون بناء الكنائس تحذر من غلق الكنائس اللي قدمت ورقها، الواحد بيستغرب إن فيه أماكن بتغلق، وأنا مش عارف إيه السبب بالرغم من تقديم أوراق هذه الأماكن، ومسلمة خلال مهلة السنة من 28 سبتمبر 2016 إلى 28 سبتمبر 2017.

وأضاف «أنا لم أخطر رسميّا بأن اللجنة هترفض تقنين كنيسة في حال وجود متشددين رافضين وجود تلك الكنيسة، أنا لو بتكلم بالقانون مفيش حاجة تقول لي إن مفيش تقنين لأن المكان ده فيه ناس متشددة أو مكان ملتهب».

ورصد التقرير أنه توزعت الـ15 حالة التي رصدتها المبادرة المصرية على 8 محافظات، كان في مقدمتها كالعادة محافظة المنيا التي وقعت فيها 6 حالات، تليها الأقصر 3 حالات ثم حالة واحدة في كل من: قنا، سوهاج، بني سويف، الجيزة، القليبوبية، البحيرة.

رصد التقرير 3 قرارات لرئيس الوزراء بتقنين 340 كنيسة ومبنى.

القرار الأول: قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2018 الصادر في الأول من مايو 2018 بخصوص الكنائس التي تم توفيق أوضاعها من اللجنة الرئيسية بتاريخ 26 فبراير 2018. حيث نصّ القرار في مادته الأولى على: «توفق أوضاع عدد 35 كنيسة، وعدد 18 مبنى، بإجمالي عدد 53 كنيسة ومبنى، مع مراعاة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكور».

القرار الثاني: قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018، الصادر في الأول من مايو 2018 وقد نص على الآتي: توفق أوضاع عدد 103 كنائس، وعدد 64 مبنى بإجمالي عدد 167 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

القرار الثالث: قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2018، بشأن توفيق أوضاع 120 موقعًا، 76 كنيسة، و44 مبنى.

وأوضح التقرير أنه «تظهر قراءة هذه القرارات الثلاثة عددا من الملاحظات:

-أصدر مجلس الوزراء قرارات مشروطة بتقنين أوضاع 340 كنيسة ومبنى من إجمالي 3730 طلبا قدمتها الكنائس الثلاث إلى لجنة توفيق الأوضاع، وإذا استمر إصدار القرارات بهذا المعدل فإن اللجنة تحتاج إلى نحو 12 عاما للانتهاء من جميع الطلبات، ووفقا لمنطوق قرار مجلس الوزراء فإن هذه الموافقات غير نهائية ومشروطة باستيفاء إجراءات أخرى من بينها الحماية المدنية.

- تضمنت قرارات التوفيق 214 كنيسة و126 مبنى، علما بأن الموقع الواحد قد يضم في نفس الوقت كنيسة وعددًا من المباني الدينية التابعة لها، فقرارات التوفيق تتعامل مع المبنى كوحدة وليس مع الموقع ككل، مقسمة إلى 218 كنيسة ومبنى تابعا للكنيسة الأرثوذكسية و22 كنيسة ومبنى تابعًا للكنيسة الإنجيلية. (اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 120 كنيسة)

ذكر تقرير المبادرة أن قانون بناء الكنائس، الهدف المعلن لصدوره هو توفيق أوضاع الكنائس وتسهيل عملية بناء الكنائس الجديدة، حيث أغلقت كنائس قائمة، سواء نتيجة ضغوط اجتماعية رافضة لتوفيق وضع الكنائس، ودعت لصدور قرار واحد من جانب مجلس الوزراء بتوفيق وضع كل الكنائس التي قدمت أوراقها إلى اللجنة بغض النظر عن توفر الشروط الواردة في قانون بناء الكنائس من عدمه. وأنه حال صدوره، سيقطع الطريق على جانب معتبر من أسباب العنف الطائفي.

وطالبت المبادرة بإعادة النظر في قانون بناء الكنائس الحالي برمته والذي يقوم على منطق تمييزي وطائفي وضرورة استبدال تشريع موحد به، ينظم بناء دور العبادة بلا تمييز ويكفل الحق الدستوري في ممارسة الشعائر الدينية لكافة المواطنين. (اقرأ أيضا: الحكومة توافق على تقنين أوضاع 53 كنيسة بالمحافظات).