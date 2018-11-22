انت الان تتابع فيراتي: لا نريد أن نصبح ضحية مجموعة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٨ م

أكد الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن ثقته التامة فى قدرة فريقه على عبور دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة المجموعة التى تضم كلا من ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، رد ستار الصربي إلى جانب فريق العاصمة الفرنسية، وتحدث لاعب الوسط صاحب الـ26 عاما عن موقف فريق فى بطولة دوري الأبطال من خلال حديث مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا: "المجموعة موقفها معقد للغاية، أول أربع مباريات بالمجموعة أثبتت مدى صعوبتها، لن يتم حسم المتأهلين للدور المقبل إلا فى الجولة الأخيرة".

وشدد فيراتي على أهمية مباراة ليفربول يوم الأربعاء المقبل فى إطار مباريات الجولة الخامسة، وقال: "علينا لا ننسى أن مصيرنا ما زال في أيدينا حتى الآن، نحتاج للفوز فى آخر مباراتين لضمان التأهل للدور الثاني، يجب علينا الآن التركيز على هدفنا، لأن مباراة الأربعاء القادم ستكون بمثابة النهائي". واختتم تصريحاته