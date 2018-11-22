الان تتابع عاجل .. الجيش اليمني يسقط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “لويز بنتو” يخترق أجهزة نصف مليون مستخدم لنظام الأندرويد ميزة خفية في آيفون تتيح “التنصت” سامسونغ ترفع سقف التحدي.. وتُعلن عن الهاتف “الوحش” خاصية سرية في آيفون تفيدك بالكتابة سريعاً

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