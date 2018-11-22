الان تتابع انخفاض حاد لصادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انخفضت صادرات إيران من النفط بشكل حاد بلغ مئات الآلاف من البراميل يوميًا، وفقا لشركة “بترولوجيستكس” المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، الأمر الذي يشير إلى أن العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها على طهران في أوائل هذا الشهر، أبعدت الكثير من المشترين، على حد تعبيرها.

وأضافت الشركة، التي ترصد إمدادات النفط من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وغيرها من كبار المصدرين، أن الشحنات هبطت بشدة في مطلع نوفمبر الجاري، مع انتظار العملاء إذا كانت الإدارة الأمريكية ستصدر أي إعفاءات من العقوبات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانييل غربر لـ”رويترز”: “انخفضت صادرات الخام الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) بضعة مئات الآلاف من البراميل يومياً مقارنة مع مستويات أكتوبر.

وأضاف قائلاً: “الأحجام المنخفضة التي شهدناها في مطلع الشهر، ترجع لعزوف المشترين عن تحديد مواعيد شحنات ترقباً لتوضيح حول الإعفاء من العقوبات”.

ولم تقدم “بترولوجيستكس” رقما دقيقا لصادرات نوفمبر، لكنها سلمت بأن الشحنات أصبحت أكثر غموضا منذ سريان العقوبات في الشهر الجاري.

وامتنعت شركتان أخريان ترصدان الصادرات عن إعلان أرقام نوفمبر.

لكن هبوطاً ببضع مئات الآلاف من البراميل يومياً، يخفض صادرات الخام الإيرانية في الشهر الجاري إلى ما يقترب من مليون برميل يومياً، وفق تقديرات القطاع لصادرات أكتوبر.