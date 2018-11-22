الان تتابع الاتحاد الأوروبي ينتقد تركيا بسبب المعتقلين: لا بد من تحسين حكم القانون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاتحاد الأوروبي تركيا باتخاذ إجراء حاسم لتغيير الاتجاه الراهن لحكم القانون والحقوق الأساسية، وفقا لما ورد في بيان مشترك بعد اجتماعات بين الجانبين اليوم الخميس.

وفى وقت سابق اليوم وجه مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي اللوم إلى تركيا على اعتقالها صحفيين وأكاديميين وعلى مدة الحبس الطويلة على ذمة المحاكمة لسياسي كردي وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في أنقرة.

ووجهت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موجيريني انتقادا شديد اللهجة لتركيا اليوم الخميس، بشأن اعتقال صحفيين وأكاديميين والحبس لفترة طويلة على ذمة المحاكمة لسياسي كردي.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة إن الاتحاد الأوروبي تساوره “مخاوف قوية” بشأن الصحفيين والأكاديميين الذين ألقي القبض عليهم مؤخرا.