الان تتابع الجيش اليمني ينجح في إتلاف ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي بسواحل حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكد مصدر عسكري يمني، اليوم الخميس، أن وحدة التشكيل البحري التابعة للجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، عثرت على ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبالة سواحل ميدي وعبس شمال محافظة حجة، وفي المياه الدولية.

وقال إن الوحدة بالتعاون مع خبراء قوات التحالف، نجحت في إتلاف وإزالة 16 لغمًا بحريًا، لافتا إلى أن قوات التشكيل البحري، بالتعاون مع قوات التحالف، أتلفت في وقت سابق، أكثر من 200 لغم بحري زرعتها الميليشيات الانقلابية في أماكن عدة بالبحر الأحمر قبالة سواحل محافظة حجة.