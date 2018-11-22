أستراليا تنوي سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

كشفت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، عن مشروع قانون لتجريد الذين يدانون بالإرهاب من جنسيتهم الأسترالية حتى لو كانوا مولودين في هذه القارة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون – وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية – ضرورة تشديد القوانين، مضيفا أن الأفراد الذين يرتكبون أعمالا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد .

وأضاف موريسون أن هناك شيئا لا يمكن قبوله، الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليها، يمكنهم الرحيل .

يذكر أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات حرمان الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن أكثر من ست سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية لكن فقط إذا كانت لديهم جنسية أخرى.

وتريد الحكومة أن تتمكن من تجريد مواطنين أستراليين مولودين في البلاد ويمكنهم “منطقيا” الحصول على جنسية بلد آخر بسبب أصولهم، من جنسيتهم. وستقدم تعديلاتها هذه قبل نهاية العام الجاري.

وتريد السلطات – أيضا – أن تفرض أوامر بالاستبعاد المؤقت على “المقاتلين الأجانب العائدين” أي الأستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات الإرهابية في مناطق نزاع.

ا ش ا

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