شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة بمؤتمر صحفى: مقر الوفد كان "زريبة" والحزب مديون بـ 48مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ، أنه تسلم الرئاسة ، ومقر حزب كان يشبه "الزريبة " المملوءة بالثعابين والحشرات ، ولكن بالعديد من الجهود عاد المقر قصرا .

وقال أبو شقة ، فى كلمتة بمؤتمر الهيئة الوفدية مساء الخميس ، إن الفئة الدخيلة بدأت فى ترويج الأكاذيب والشائعات وأنا ليس لدى ما أخفيه ، وأى خروج فى الحزب سأتصدى له بكل قوة وبالقانون ، مشيرا الى أنه تسلم الحزب وهو مديون بـ 48 مليون جنيه ، مؤكدا أنه لم يكن ينوى الحديث عن هذه الأمور ، ولكنه تطرق اليها من أجل كشف المحاولات والمؤامرات التى تحاك ضد حزب الوفد . وأضاف أبو شقة ، من أن تسلم حزب الوفد ، لم يتخذ قرار فردى أو لمصلحة شخصية ولكن القرار كان جماعي " ، قائلا : " ليس لدي ما أخاف منه " ، وردا على ما أثير من حديث عن تزوير الانتخابات التي تمت في الهيئة الوفدية مؤخرا، عرض أبو شقة ، فيلم تسجيلى عن عملية الانتخابات " .

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