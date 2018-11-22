شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة : حزب الوفد لن ينحنى لأحد ونحن داعمون للسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، علي دعوات المفصلولين من حزب الوفد بسحب الثقة منه قائلا : لو حزب الوفد سحب الثقة منى سأشكر جميع والوفديين ولكن لن أسمح لمن أسماهم بـ "الفئة الدخيلة " بإحداث أزمات وانقسامات داخل الحزب . وقال أبو شقة ، فى كلمتة بمؤتمر الهيئة الوفدية مساء الخميس ، إن الفئة الدخيلة بدأت فى ترويج الأكاذيب والشائعات وأنا ليس لدى ما أخفيه ، وأى خروج فى الحزب سأتصدى له بكل قوة وبالقانون ، و اتهمونى بأننى اتخذ قرارات من السلطة ، وحزب الوفد لن ينحنى لأحد ونحن داعمون للسلطة ، لأن ما حدث فى ثورة ٣٠ يونيو ووقوف الجيش المصرى بجانب الشعب فى أعظم ثورة شهدها القرن ، كان الوجه الأخر لثورة 1919 .

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